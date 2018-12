Preço dos combustíveis baixa nos Açores a partir de 01 de janeiro

A gasolina vai custar nos Açores, a partir de terça-feira, menos três cêntimos, ou seja, 1,43 euros por litro, enquanto no gasóleo a descida é de dois cêntimos, passando-se para 1,28 euros por litro, anunciou hoje o executivo açoriano.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, as “recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais” promovem esta atualização.

Assim, a partir de 01 de janeiro vai verificar-se uma descida de três cêntimos por litro no preço máximo da gasolina de 95 octanas e de dois cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e no gasóleo colorido e marcado, consumido na agricultura e nas pescas.

O gasóleo consumido na agricultura passa a custar 0,75 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas passa a ser de 0,56 euros.