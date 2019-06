Praia da Vitória vai investir 350 mil euros nas zonas balneares do concelho

“As zonas balneares são um ativo estratégico no concelho, não só na vertente do lazer mas também do ponto de vista económico a nível turístico. Somos o concelho com mais bandeiras azuis dos Açores, conseguimos cumprir com rigor os critérios que este galardão imprime. Daí que a nossa aposta passe por um investimento crucial na manutenção, segurança e qualidade destes espaços. Este é um esforço de todos nós, dos responsáveis pela manutenção e gestão das zonas balneares, sempre com o cuidado necessário a nível ambiental, mas também de cada utilizador, que deve ter orgulho nas nossas zonas balneares”, disse o autarca citado em nota de imprensa.





Na ocasião, Tibério Dinis, lembrou que a “nossa baía engloba três zonas balneares galardoadas com a bandeira azul, nomeadamente a praia da Riviera, Praia Grande e Prainha. Além destas, a nossa marina também ostenta a bandeira azul para marinas. Mas o concelho conta ainda com mais quatro galardões, nas zonas balneares do Porto Martins, das Escaleiras na Vila Nova, dos Biscoitos e das Quatro Ribeiras.





O autarca referiu ainda que “temos a noção de que existe um vasto trabalho, que envolve diversas entidades locais, a ser mantido no sentido de salvaguardar e reforçar a qualidade das nossas zonas balneares. A gestão e confiança geradas ao longo dos últimos anos têm por base um esforço exímio da Associação de Bombeiros da Praia da Vitória na gestão dos nadadores-salvadores, assim como das Juntas de Freguesia, a Capitania do Porto, a Direção Regional e os colaboradores da autarquia”.





A cerimónia contou com a participação de José Archer, presidente da Associação Bandeira Azul da Europa; Filipe Porteiro, diretor regional dos Assuntos do Mar; e Luís Vasco Cunha, presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.





Falta de nadadores-salvadores nas zonas balneares

No decorrer do encontro, Tibério Dinis alertou também para a importância de serem necessários mais nadadores-salvadores qualificados para garantir um verão em pleno, reforçando a qualidade das zonas balneares.





São necessários cerca de 30 nadadores-salvadores na Praia da Vitória, estimando-se a necessidade de um valor global de 60 profissionais na ilha Terceira. Valor que inclui o concelho de Angra do Heroísmo, segundo com mais bandeiras azuis, o que coloca a ilha Terceira no topo das ilhas açorianas ao nível deste galardão.





“É necessário que as entidades competentes, de entre as quais a Câmara Municipal, diligenciem esforços para atrair pessoas para esta prática, garantido uma maior abrangência e segurança nas zonas balneares, até porque este é um dos critérios necessários à atribuição de um galardão desta natureza”, alertou, na mesma nota de imprensa.