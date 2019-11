PR destaca atualidade da mensagem do novo santo Bartolomeu dos Mártires

As mais lidas

Frei Bartolomeu dos Mártires foi “tornado santo” em 05 de julho de 2019, por decreto do Papa, Francisco.

Marcelo Rebelo de Sousa, que assistiu à celebração, destacou-o como “uma grande figura” de Portugal, um homem “excecionalmente culto e um dos grandes teólogos e pensadores do seu tempo”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok