PPM quer investimentos para tornar ilha do Corvo autossustentável energeticamente

"[O PPM recomendou] um grande investimento no âmbito das energias renováveis na ilha do Corvo. Neste momento, o Corvo é a única ilha dos Açores que tem 0% de penetração de rede no âmbito das energias renováveis", disse à agência Lusa o deputado único do partido na Assembleia Legislativa Regional, Paulo Estêvão.

O monárquico diz não compreender o porquê de não existir "uma forte aposta nas energias renováveis" no Corvo, "até porque a ilha é reserva da biosfera".

"O objetivo é o de tornar a ilha [do Corvo] autossustentável do ponto vista energético e melhorar a qualidade ambiental. Apresentar-se a ilha do Corvo como uma ilha absolutamente independente, produzindo e consumindo apenas energias renováveis", assinalou.

Paulo Estêvão referiu que a escolha quanto ao tipo de energia renovável seria uma "decisão técnica", mas destacou a energia fotovoltaica e a eólica como possibilidades.

O deputado eleito pela mais pequena ilha açoriana referiu que, segundo a Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA), seria necessário um investimento de cerca de sete milhões de euros para atingir "valores de autonomia energética quase totais" naquela ilha.

Estêvão indicou que o lucro de 16,5 milhões de euros em 2019 da EDA, dividido entre o Governo Regional (acionista maioritário) e empresas privadas, poderia ser canalizado para investimentos na área das energias renováveis.

"A empresa [EDA] distribuiu dividendos pelos acionistas, esse dinheiro podia estar a ser investido nas energias renováveis, mas o investimento não está a acontecer", assinalou.

Entre as outras recomendações apresentadas pelo PPM ao executivo regional está a contratação de um enfermeiro para a Santa Casa da Misericórdia do Corvo, uma vez que a ilha apenas tem um médico e um enfermeiro.

"É essencial que esta ilha [Corvo] tenha mais capacidade e tenha mais pessoal disponível no âmbito da saúde, especialistas, médicos e enfermeiros para dar reposta à população", declarou.

O partido quer também ver a requalificação das instalações da unidade de saúde da ilha do Corvo incluídas no "forte investimento em infraestruturas de saúde" programado para os "próximos anos" nos Açores.

"Estamos a chamar a atenção para as nossas infraestruturas, que são de pequeno porte, de pequena dimensão, com insuficiências várias. Portanto, queremos que, do ponto de vista dos investimentos da saúde, seja reformulado o edifício da unidade de saúde da ilha do Corvo", assinalou.

Paulo Estêvão referiu que o PPM vai recomendar ao Governo dos Açores para que se proceda a uma "reparação urgente" do "único posto de abastecimento de combustível" do Corvo, que está "muito degradado" e tem provocado "problemas gravíssimos" nas viaturas.