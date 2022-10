Povoação recebe XV Encontro Nacional de Riscos

É a primeira vez que um evento desta natureza se realizará nos Açores e contará com a presença e o contributo de investigadores e docentes de algumas instituições do Ensino Superior do país; dirigentes e técnicos centrais e regionais de vários organismos públicos, privados e agentes de Proteção Civil.





“Riscos de Movimentos em Vertentes: Aprender com o Passado” é o nome deste encontro que servirá para assinalar os 25 anos da catástrofe, de 31 de outubro, na Ribeira Quente, indica nota de imprensa.





Desta forma, no dia 4 de novembro, estão agendadas, das 9h30 às 17h30, conferências temáticas, mesas redondas entre outras ações no Auditório Municipal.





Já no dia 5, da parte da manhã, está prevista uma visita técnica à freguesia da Ribeira Quente para observação do seu enquadramento geomorfológico e das diversas áreas afetadas pelos movimentos de vertente de 31 de outubro de 1997. O encontro terminará, da parte da tarde, com uma visita ao IVAR/CIVISA, na Universidade dos Açores, para observação dos sistemas de monitorização e alerta de perigos geológicos e respetiva articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.





O XV Encontro Nacional de Riscos é organizado pela Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em parceria com a Câmara Municipal da Povoação, Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e Governo dos Açores – Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.