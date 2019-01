Povoação conta com mais um trilho homologado

De acordo com nota, como o trilho é circular e pode ser iniciado junto ao Jardim da Casa do Povo, nas proximidades do edifício Polivalente, ou também pela zona da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, com a duração de 2,5 horas.





O trajeto do novo trilho agora homologado é composto por terra batida, empedrado, bagacina e asfalto e possui um grau de dificuldade médio mas com uma paisagem maravilhosa a contrastar o verde dos montes com o azul mar.





Pode-se também observar alguns dos locais emblemáticos da freguesia com destaque para o jardim público com chafariz, Fábrica de Artes, vinhedos do Sanguinhal, Lomba das Fagundas, Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, Museu Paroquial da Igreja, Casa Etnográfica, Fajã do Calhau, Moinho de Vento e ainda os Miradouros do Ramal e de Fora da Ladeira.





Atualmente são cinco os trilhos homologados no concelho da Povoação. Recentemente, a autarquia viu também aprovada uma outra nova candidatura, pela Comissão de Acompanhamento de Percursos Pedestres Homologados dos Açores, de mais um trilho no município, que brevemente será anunciado.





Ao longo do ano em curso, a Câmara Municipal da Povoação irá propor novos percursos pedestres ao parecer da mesma entidade.