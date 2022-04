Povoação assinala Dia Mundial da Saúde com ações de sensibilização nas escolas

O objetivo passa por “interiorizar que a alimentação tem influência direta no crescimento e no desenvolvimento normal do Ser Humano ao longo da vida, aliado a uma boa prática desportiva promove ainda a manutenção do bem-estar geral de um corpo equilibrado e uma mente sã”, adianta nota.





Neste primeiro dia, os técnicos realizaram diversos jogos didáticos com as crianças sobre alimentação, nomeadamente “identificaram e explanaram o significado da tabela nutricional, divulgaram a importância da alimentação na saúde, as consequências de uma alimentação não saudável, deram a conhecer a 'Nova Roda dos Alimentos', identificando, através de jogos os alimentos não saudáveis e os alimentos da época”, explica a autarquia na mesma nota.





Esta primeira sessão decorreu na escola do primeiro ciclo da Vila da Povoação, e será levada aos restantes estabelecimentos de ensino do concelho, até ao dia 8 de abril.





Saliente-se que no final de cada ação será distribuído um pequeno lanche às crianças, constituído por “bolachas de aveia, fruta e iogurte líquido, de modo a exemplificar o que poderá ser um lanche simples e saudável”.