Povoação aposta num roteiro de Presépios para o Natal

De acordo com uma nota da autarquia, um dos presépios ficará localizado no Faial da Terra e estará em exposição a partir de quinta-feira, ornamentado com casas em madeira e bonecos realizados de materiais reaproveitados

Na Povoação, o programa de Natal arranca na sexta-feira, com a abertura oficial das luzes e a inauguração do presépio, no Jardim Municipal, enquanto no sábado será inaugurado o Presépio das Caldeiras das Furnas, que contará, novamente, com muitas lâmpadas, ‘led’s’ e centenas de figuras montadas nas fumarolas.

Já em 09 de dezembro, será inaugurado o presépio de Água Retorta, feito em trabalhos manuais, com casas construídas com madeira, pedra, palha e figuras elaboradas com tecidos reaproveitados.