"Portugueses têm de se organizar para terem poder nos EUA" é o destaque fotográfico da edição desta quarta-feira do Açoriano Oriental.



"Aprovadas propostas de Plano e Orçamento para 2020" e "Escolas de condução alvo de inspeções periódicas" são outros títulos desta Primeira Página.



No Desporto, estão em destaque "Leónia Braga quer ir ao Mundial de Parajiu-Jitsu no Dubai" e "Açores ficam em segundo no Torneio Nacional de Futebol de Rua".