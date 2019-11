Portugal tenta garantir apuramento no Luxemburgo

Portugal pode garantir este domingo o apuramento para a fase final do Euro2020 de futebol, caso vença no Luxemburgo, no último jogo do Grupo B, embora o empate ou até a derrota possam proporcionar a qualificação.

Se triunfar no estádio Josy Barthel, Portugal confirma definitivamente o segundo lugar do grupo e pode festejar a oitava presença em fases finais de Campeonatos da Europa, sétima consecutiva e a primeira como detentor do título.

Em caso de empate ou de uma surpreendente derrota, a seleção nacional pode igualmente chegar ao apuramento, mas para isso a Sérvia não pode vencer em Belgrado a Ucrânia, num encontro que vai decorrer à mesma hora (14:00 em Lisboa).

A formação das ‘quinas’ chega à ronda decisiva com apenas mais um ponto do que os sérvios, terceiros classificados, mas em caso de igualdade tem vantagem, já que foi a Belgrado vencer por 4-2, depois de empatar na Luz 1-1.

Três dias depois de um ‘hat-trick’ no Algarve, o avançado Cristiano Ronaldo promete voltar a ser determinante no Luxemburgo, ainda mais com o objetivo dos 100 golos internacionais tão perto (tem 98), num encontro em que o selecionador Fernando Santos deverá mexer pouco no ‘onze', já que conseguiu poupar alguns esforços com a Lituânia (6-0).

Este será o quarto jogo oficial de Portugal em solo luxemburguês, onde apenas perdeu por uma vez, em 1961, por 4-1 num encontro que marcou a estreia de Eusébio com a camisola da seleção nacional. É também, até hoje, o único desaire perante este adversário, em 16 duelos.

Com apenas quatro pontos (uma vitória e um empate com a Lituânia), o Luxemburgo chegou a surpreender no arranque da qualificação, já que esteve perto de roubar pontos à Ucrânia, mas acabou por nunca conseguir fugir às derrotas nos duelos com os favoritos do grupo.

O Luxemburgo-Portugal está agendado para as 15:00 (14:00 horas da Lisboa) e vai ter arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.