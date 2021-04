Portugal sem registo de mortes pela segunda vez desde o início da pandemia

O único dia sem registo de mortes tinha ocorrido a 3 de agosto do ano passado.

O boletim de hoje revela ainda o registo de 196 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento do número de internamentos em enfermaria e uma redução nos cuidados intensivos.

Em enfermaria, estão hoje 365 doentes internados, mais 17 do que no domingo, e 91 em cuidados intensivos, menos sete.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 834.638 casos confirmados e 16.965 óbitos.

Há 24.662 casos ativos em Portugal, menos 130 em relação a domingo, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 498, totalizando agora 24.811.

Os dados revelam também que mais 326 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 793.011 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.913.895 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 788.174 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu para 0,99 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 70,4 segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na sexta-feira, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,1 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 40 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.798 casos e 7.191 mortos.

A região Norte tem 84 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 335.233 casos de infeção e 5.337 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 10 casos, acumulando-se 118.474 infeções e 3.011 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais quatro casos, totalizando 29 .726 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 15 novos casos, acumulando-se 21.578 infeções e 357 mortos.