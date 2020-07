Portugal regista mais sete mortos e 313 novos infetados

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 49.692 casos de infeção confirmados e 1.712 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma hoje 25.110 casos, mais 253 infetados do que na véspera e seis do total de sete mortos desde quinta-feira.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,6% (passou de 1.705 para 1712) e o de casos confirmados de 0,4% (de 49.379 para 49.692).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 80,8% dos novos casos, com 253 dos 313 contabilizados. Na zona de Lisboa ocorreram seis dos sete casos mortais registados nas últimas 24 horas. O outro óbito registou-se no Alentejo.