Portugal regista 24 mortes e 4.644 casos nas últimas 24 horas

O país não registava um número tão elevado de óbitos por Covid-19 desde 09 de março deste ano, dia em que se verificaram 30 óbitos.

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 943 pessoas internadas, menos nove do que na quinta-feira, das quais 147 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 11 nas últimas 24 horas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se três mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, sendo os restantes óbitos dos grupos etários dos 60 aos 69 (três), dos 70 aos 79 (seis) e dos idosos com mais de 80 anos (12).

Das 24 mortes, oito ocorreram no Norte, outras oito no Centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.648), seguindo-se o Norte (1.477), o Centro (770), o Algarve (314), a Madeira (241) e o Alentejo (147).



O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.182), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.046) e entre os 60 e os 69 anos (1.714).

Há agora 70.406 casos ativos de covid-19, mais 734 do que na quinta-feira, e recuperaram da doença 3.886 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.126.627.

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 2.143 contactos em vigilância, totalizando 97.573 pessoas.

O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (847), seguido dos 40 aos 49 anos (803), dos 30 aos 39 anos (739), dos 50 aos 59 anos (584), dos zero aos 09 anos (537), dos 10 aos 19 anos (469), dos 60 aos 69 anos (436), dos 70 aos 79 anos (156) e dos idosos com mais de 80 anos (73).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 462.828 casos e 7.906 mortes.

Na região Norte registaram-se 452.769 infeções e 5.725 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 174.903 infeções e 3.315 mortes.

O Algarve totaliza 53.704 contágios e 554 óbitos e o Alentejo soma 44.253 casos e 1.077 mortos por Covid-19.