Portugal favorito num Grupo H com 'fantasmas' para os lusos

O sorteio colocou o Uruguai no caminho da seleção portuguesa, equipa responsável pela eliminação nos oitavos de final do Mundial2018 (2-1), e a Coreia do Sul, que fez cair Portugal na fase de grupos no Campeonato do Mundo de 2002, num dos jogos mais ‘negros’ da formação das ‘quinas’.

Além disso, Paulo Bento, que dirigiu a seleção nacional entre 2010 e 2014, é agora o ‘líder’ da Coreia do Sul, o que adiciona ainda mais emoção, num grupo do qual ainda faz parte um Gana sempre ‘polémico’ fora dos relvados nas grandes competições, e face ao qual Portugal caiu, mesmo ganhando (2-1), no Mundial de 2014.

Depois de precisar do ‘play-off’ europeu para marcar presença no Qatar, a sua oitava, sexta consecutiva, em Campeonatos do Mundo, Portugal tem a ‘obrigação’ de conquistar Grupo H, ainda mais sabendo que, caso passe em segundo, há uma alta probabilidade de apanhar o Brasil nos oitavos de final, já que cruza com o Grupo G, em que estão ‘canarinhos’, Sérvia, Suíça e Camarões.

A completar oito anos sob o comando de Fernando Santos, que ficou ‘eternizado’ com a conquista do Euro2016, a seleção portuguesa chega ao Qatar, teoricamente com um dos melhores, talvez até o melhor, grupo de jogadores da sua história, cabendo o selecionador nacional arranjar forma de potenciar tanto talento.

O ‘capitão’ Cristiano Ronaldo lidera mais uma vez a esperança lusa e agora, talvez, ainda com mais pressão, já que, aos 37 anos, terá a sua última oportunidade (a quinta) de poder colocar as duas mãos no mais emblemático troféu do futebol mundial.

Por isso, Portugal é claro favorito a conquistar o grupo, embora o Uruguai, campeão mundial em 1930 e 1950, possa entrar nessa disputa, com uma equipa que vai assinalar no Qatar a despedida de uma geração, em que estão jogadores com Diego Godín, Luis Suárez e Edinson Cavani.

Agora liderados pelo ex-avançado Diego Alonso, a seleção do Uruguai alcançou o apuramento no terceiro lugar da qualificação sul-americana, embora com exibições irregulares, que levaram mesmo ao despedimento do lendário Óscar Tabárez, que estava no cargo há 15 anos.

Coates e Ugarte, ambos do Sporting, e Darwin Nunez, ex-Benfica e agora Liverpool, são mais três jogadores que poderão fazer vida difícil a Portugal.

Já a Coreia do Sul, que dificilmente repetirá a sua melhor participação, que foi em 2002, como anfitriã, quando chegou às meias-finais, aparece liderada no Qatar por Heung-min Son, avançado do Tottenham, com Paulo Bento a ter um reencontro, no mínimo, emocionante com a sua antiga equipa.

Bento foi o antecessor de Fernando Santos na seleção portuguesa, em 2014, num duelo que promete ‘aquecer’ o Grupo H, mas na qualificação asiática, por exemplo, ficou atrás do Irão.

Já o Gana, na sua quarta participação em Mundiais, após afastar a Nigéria na qualificação africana, pode baralhar as contas do agrupamento, dirigido por Otto Addo, técnico e antigo central germânico com raízes no Gana.

Os africanos tiveram a sua melhor participação em 2010, na África do Sul, quando chegaram aos quartos de final, ficando na altura a um ‘mão’ das meias-finais, e cruzaram-se com Portugal em 2014, na altura com Paulo Bento na seleção lusa, num encontro em que os jogadores estiveram perto de não disputar devido a questões relacionadas com o pagamento dos prémios monetários da federação ganesa.

O arranque do grupo está agendado para quinta-feira, com Portugal a defrontar o Gana, e o Uruguai a medir forças com a Coreia do Sul.