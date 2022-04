Portugal Continental regressa à situação de alerta um ano depois

No final do Conselho de Ministros de hoje em que foi aprovado a terceira fase do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro anunciou que a evolução positiva do país no controlo da Covid-19 vai permitir que Portugal continental passe da atual situação de contingência para alerta a partir de 01 de outubro.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23h59 de 31 de outubro de 2021”, precisa o comunicado do Conselho de Ministros.

A situação de alerta é o nível de resposta a situações de catástrofe mais baixo previsto na Lei de Base da Proteção Civil.

Desde setembro de 2020 que Portugal não estava em situação de alerta, tendo estado desde 15 de setembro do ano passado em contingência, calamidade e estado de emergência.