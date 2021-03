Portugal com três mortes e 618 novos casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 558 doentes (menos 26 do que na terça-feira), o mais baixo desde 22 de setembro, dia em que estavam internadas 546 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 127 doentes, menos dois em relação a terça-feira, valor mais baixo desde 11 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 124 pessoas.

Os dados revelam ainda que 707 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 778.210 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 26.664 contabilizados hoje (menos 92), estando o número de novos casos confirmados, hoje de 618, com uma evolução estabilizada desde meados de março.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.848 mortes associadas à covid-19 e 821.722 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.800 contactos, menos 53 relativamente ao dia anterior, um descréscimo que nao se registava há seis dias.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 1.672.893 pessoas vacinadas contra a covid-19: 1.197.027 com a primeira dose e 475.866 com a segunda dose.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal está estável, mantendo-se hoje em 0,94, enquanto a incidência desceu para 65,3 novos casos de infeção por 100.000 habitantes, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, o mesmo registado pelo anterior boletim, divulgado na segunda-feira.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 65,3 casos por 100.000 habitantes (70 por 100.000 habitantes na segunda-feira) e nos 62,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (63,4 por 100.000 habitantes na segunda-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Das três mortes reportadas, duas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 271 novas infeções, contabilizando-se até agora 311.462 casos e 7.129 mortos.

A região Norte tem 210 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.673 casos de infeção e 5.301 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 74 casos, acumulando-se 117.163 infeções e 2.998 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos, totalizando 29.080 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 35 novos casos, acumulando-se 20.675 infeções e 353 mortos.