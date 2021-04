Portugal com mais 470 casos e uma morte nas últimas 24 horas

No boletim epidemiológico emitido hoje, a DGS indica que há menos oito pessoas internadas com covid-19 desde quarta-feira. Nos hospitais estão ainda 324 doentes com Covid-19 e 89 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que na véspera.

O número de casos ativos está em 23.733, menos 76 do que na quarta-feira, e o número de contactos em vigilância desceu para 24.315, menos 397 do que no dia anterior.

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 545 pessoas, que totalizam agora 795.326 desde o início da pandemia.

Desde março de 2020, Portugal já teve 836.033 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus e 16.974 mortes com Covid-19.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, em Portugal já foram administradas vacinas a 3.084.946 pessoas, incluindo 825.849 com a segunda dose.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu na quarta-feira para 1, enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 69,3.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 0,99 e uma incidência de 70,4 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas hoje 143 novas infeções, contabilizando-se até agora 316.208 casos e 7.193 mortos.

A região Norte tem 213 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 335.861 casos de infeção e 5.340 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 49 casos, acumulando-se 118.631 infeções e 3.014 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais nove casos e o único óbito das últimas 24 horas, totalizando 29.765 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 13 novos casos, acumulando-se 21.632 infeções e 357 mortos.