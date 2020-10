Portugal com mais 28 mortos e 3.299 casos confirmados nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 124.432 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.371 óbitos.

Dos 27 óbitos, 12 ocorreram na região Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e cinco no Alentejo.

Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora 1.747 pessoas, mais 75 do que na segunda-feira, e destas 253 (mais 13) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 60.063 pessoas, mais 432 nas últimas 24 horas.

A DGS revela ainda que estão ativos 49.717 casos, mais 883.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 2.388 casos, totalizando 72.344 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 2.076 casos, totalizando 54.008, e 1.042 mortos, dos quais 12 nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 961 novos casos de infeção, contabilizando a região 54.373 casos e 947 mortes, das quais sete nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 201 novos casos, contabilizando 10.319 desde o inicio da pandemia e 300 mortos.

No Alentejo foram registados 12 novos casos de infeção, totalizando 2.448 com um total de 42 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 30 casos de infeção, somando 2.526 casos e 25 mortos.