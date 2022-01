Portugal com mais 2.170 casos e ligeira redução de cuidados intensivos

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas, verificou-se uma morte atribuída à Covid-19, registada na região Norte, elevando o número de óbitos em Portugal para um total de 17.118.

Estão agora internadas nos hospitais nacionais 613 pessoas e 133 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos três do que na segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo, com 1.151 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, concentra 53% do total de casos registados nas últimas 24 horas.

Os dados divulgados pela DGS indicam ainda que o país tem hoje menos 341 casos ativos, totalizando 38.488, tendo recuperado da doença, no último dia, mais 2.510 pessoas.

O número de contactos em vigilância aumentou dos 59.442 para os 64.022, avança ainda a DGS.

Por regiões, além dos 1.151 casos em Lisboa e Vale do Tejo, foram registados mais 637 casos no Norte, 166 no Centro, 52 no Alentejo e 145 no Algarve.

Desde o início da pandemia, Lisboa e Vale do Tejo já registou um total de 346.991 casos de infeção, o Norte 349.016, o Centro 123.223, o Alentejo 31.359 e o Algarve 25.818.