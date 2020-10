Portugal com mais 16 mortos e 2.535 casos confirmados

O número de novos casos divulgado hoje é o segundo maior desde o início da pandemia, depois de o recorde ter ocorrido em 16 de outubro, com 2.608 novos casos.

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 106.271 casos confirmados e 2.229 óbitos desde o início da pandemia de covid-19.

As autoridades de saúde têm 55.882 pessoas em vigilância, menos 244 do que na terça-feira.

A DGS revela ainda que estão ativos 40.804 casos, mais 1.179 que na terça-feira.

Segundo o boletim epidemiológico, das 16 mortes registadas, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Norte, duas no Centro, uma no Alentejo e outra no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 35 pessoas internadas, totalizando 1.272, e 187 em cuidados intensivos, mais 11 em relação a terça-feira.

Os dados oficiais facultados desde o início da pandemia revelam que o número de hoje de internamentos está próximo dos máximos registados em abril, quando o maior número de doentes internados nos hospitais foi atingido a 16 de abril, com 1.302.

O máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos foi registado em 07 de abril, dia em que 217 pessoas estavam nestas unidades devido à infeção com o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Nas últimas 24 horas 1.340 doentes recuperaram, totalizando 63.238 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, registando hoje mais 1.379 casos, totalizando 42.921, e 980 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 863 novos casos de infeção, contabilizando a região 49.459 casos e 898 mortes.

Na região Centro registaram-se 197 novos casos, contabilizando 8.743 infeções e 283 mortos.

No Alentejo foram registados 50 novos casos de covid-19, totalizando 2.163 com um total de 30 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 41 casos de infeção, somando 2.307 casos e 23 mortos.