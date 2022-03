Portugal com mais 15.068 casos, 32 mortes e redução de internamentos

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, hoje estão internadas 1.225 pessoas, menos 25 do que na segunda-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 78 doentes, menos três do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos aumentou para 475.168, mais 2.387 do que na segunda-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 12.649 pessoas, para um total de 2.856.458 desde o início da pandemia.

O número de pessoas em cuidados intensivos é o mais baixo desde 18 de novembro de 2021, quando estavam internadas nessas unidades um total de 72 doentes com covid-19.

As 78 pessoas que necessitam de cuidados intensivos representam, assim, 30,5% do limiar crítico de 255 camas ocupadas definido nas “linhas vermelhas” que avaliam o risco da pandemia através de vários indicadores.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.854 infeções, seguindo-se o Centro (3.607), o Norte (2.377), o Alentejo (1.111), o Algarve (875).