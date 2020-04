Portugal com 928 mortos e 24.027 infetados

Comparando com os dados de domingo, em que se registavam 903 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.027), os dados da DGS revelam que há mais 163 casos do que no domingo, representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo.

Das mortes registadas, 628 tinham mais de 80 anos, 184 tinham entre os 70 e os 79 anos, 80 entre os 60 e 69 anos, 26 entre 50 e 59, e dez entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 20.747 (mais 120).

Os dados indicam que 995 estão internados, menos 10 do que no domingo (-1%), e 176 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis, o que representa uma diminuição de 3,3%.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.413), seguido por Vila Nova de Gaia (1.263), Porto (1.211), Braga (1.019), Matosinhos (1.017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Ovar (564), Sintra (562), Guimarães (507) e Coimbra, com 401 casos.