Portugal com 74 mortos e 4.044 novos casos nas últimas 24 horas

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.971 mortes e 264.802 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 84.004 casos, mais 62 do que no domingo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.241 pessoas (mais 90 do que no domingo), das quais 498 em cuidados intensivos (mais sete nas últimas 24 horas).

A DGS indica que das 74 mortes registadas nas últimas 24 horas, 35 ocorreram na região Norte, 20 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Segundo o boletim, 55,8 por cento dos novos casos situam-se na região Norte, que contabilizou nas últimas 24 horas mais 2.258 infeções, totalizando 137.621 casos de infeção e 1.857 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.052 novos casos de infeção, contabilizando-se até agora 90.035 casos de infeção e 1.447 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 490 casos de infeção, contabilizando-se agora 25.503 e 509 mortos.

No Alentejo foram registados mais 68 novos casos, totalizando 5.237 e 98 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 126 casos de infeção, somando 4.805 casos e 43 mortos desde o início da pandemia.