Portugal com 65.706 infeções, novo máximo diário

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.249 pessoas, uma descida significativa nas últimas 24 horas – menos 64 do que na quarta-feira.

Verificou-se também uma descida nos internados em unidades de cuidados intensivos, que são agora 147 (menos sete do que no dia anterior).

Já o número de casos ativos aumentou para 558.129, uma subida acentuada de mais 42.167 casos.

Nas últimas 24 horas, 23.498 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 1.865.651, e foram colocados em vigilância mais 26.524 contactos, que totalizam agora 573.235.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 17 aconteceram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 15 na região Norte, 4 na região Centro, 3 no Alentejo e 2 no Alentejo. Das pessoas com Covid-19 que morreram, 10.383 eram homens (+24) e 9.361 eram mulheres (+17).

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na zona Norte, com 27.594 infeções (com um total de 932.779 casos e 6.004 mortes com Covid-19 desde o início da pandemia).

Na região de Lisboa, há agora mais 18.590 infeções, totalizando 910.810 contágios e 8.323 mortes associadas à Covid-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista 11.430 novos casos (336.655 no total e 3.469 mortes).

No Algarve, foram infetadas nas últimas 24 horas mais 2.883 pessoas (total de 93.525 contágios e 622 mortes com Covid-19) e no Alentejo mais 2.713 (total de 81.018 casos e 1.116 mortes).