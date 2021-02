Portugal com 58 mortes e 1.027 casos de infeção nas últimas 24 horas

A 07 de outubro Portugal tinha registados 944 novos casos.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.404 doentes (menos 209 do que na quinta-feira), o número mais baixo desde 05 de novembro, dos quais 522 em cuidados intensivos, menos 14.

Os dados divulgados hoje indicam ainda que 2.780 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 714.493 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 26 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 72.037 casos ativos hoje, menos 1.811.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.243 mortes associadas à covid-19 e 802.773 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 53.166 contactos, menos 4.528 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 797.005 pessoas vacinadas: 538.636 com a primeira dose e 258.369 com a segunda dose.

Das 58 mortes registadas nas últimas 24 horas, 28 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região Centro, 11 na região Norte e seis no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 410 novas infeções, contabilizando-se até agora 303.741 casos e 6.786 mortes.

Segundo o boletim, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 39,9 por cento do total de casos registados nas últimas 24 horas e 48,2% do total de mortes.

A região Norte tem hoje 250 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 325.808 casos de infeção e 5.197 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 140 casos, acumulando-se 114.720 infeções e 2.895 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 51 casos, totalizando 28.381 infeções e 941 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 54 novos casos, somando 20.043infeções e 335 mortos.