Portugal com 278 mortes e 13.200 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim revela também que estão internadas 6.627 pessoas internadas, mais 62 do que na quinta-feira, das quais 806 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 24, dois valores que representam novos máximos da fase pandémica.

O número de internamentos está a subir desde o dia 01 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.886 mortes associadas à covid-19 e 698.583 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 181.811 casos, mais 1.735 do que na terça-feira.

O boletim regista ainda que mais 11.187 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 504.886 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm em vigilância 225.507 contactos, mais 2.357 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 278 mortes registadas nas últimas 24 horas, 137 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 70 na região Norte, 53 na região Centro, 14 no Alentejo, 3o na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 7.123 novas infeções, contabilizando-se até agora 251.242 casos e 4.546 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem 53,9 por cento dos novos casos registados nas últimas 24 horas e 49,2 por cento dos óbitos.

A região Norte registou 3.198 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 300.426 casos de infeção e 4.388 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.842 casos, acumulando-se 98.651 infeções e 2.061 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 486 casos, totalizando 24.223 infeções e 634 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 381 novos casos, somando 16.737 infeções e 196 mortos.