Portugal com 118 mortos e 10.176 casos de infeção, novos máximos diários

Este é o maior aumento diário de mortos e de infeção desde o início da pandemia, em março de 2020, ultrapassando os máximos de 98 óbitos e de 10.027 casos registados em dezembro.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que o número de doentes internados também atingiu o máximo diário com 3.451 pessoas, mais 118 do que na quinta-feira, dos quais 536 estão nos cuidados intensivos, ou seja, mais 22.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.590 mortes e 466.709 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 98.938, mais 5.578 do que na quinta-feira.

Relativamente às 118 mortes registadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 34 na região Norte, 26 na região Centro, nove no Alentejo, três no Algarve, e duas na Madeira.

Segundo os dados, a maioria dos novos casos notificados de hoje estão na região de Lisboa e Vale do Tejo (4.291) e na região norte (2.969).

As autoridades de saúde têm em vigilância mais 5.390 pessoas do que na véspera, para um total de 109.161 contactos.

O boletim revela ainda que mais 4.480 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 360.181 desde o início da pandemia.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 4.291 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região registou 152.634 casos de infeção e 2.645 mortes.

Na região norte foram notificadas mais 2.969 infeções, contabilizando-se até agora 228.926 casos e 3.407 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 1.963 casos, acumulando-se 57.486 infeções e 1.119 mortos.

Já no Alentejo foram assinalados mais 433 casos, totalizando 13.833 infeções e 297 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 400 novos casos, somando 9.584 infeções e 82 mortos.