Covid-19

Portugal com 1.447 mortos e 33.261 infetados desde do início do surto

Portugal regista esta quarta-feira 1.447 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 11 do que na terça-feira, e 33.261 infetados, mais 366, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.