Portugal com 1.383 mortos e 31.946 infetados

Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.369 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (31.946), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 350 casos do que na quinta-feira (31.596), representando uma subida de 1,1%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (769), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (346), do Centro (237), do Algarve (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 702 vítimas mortais são mulheres e 681 são homens.

Das mortes registadas, 929 tinham mais de 80 anos, 270 tinham entre os 70 e os 79 anos, 124 tinham entre os 60 e 69 anos, 43 entre 50 e 59, 15 entre os 40 e os 49. Um dos doentes que morreu tinha entre os 30 e os 39 anos e outro entre 20 e 29 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 529 doentes estão internados em hospitais, mais 17 do que na quinta-feira (+3,3%), e 66 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um (+1,5%).

A recuperar em casa estão 11.123 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.324, seguido por Vila Nova de Gaia (1.558), Porto (1.351), Matosinhos (1.277), Braga (1.224) e Gondomar (1.083).

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 321.290 casos suspeitos, dos quais 1.568 aguardam resultado dos testes.

Há 287.776 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 18.911 (mais 274).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.725, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 10.643, da região Centro, com 3.728, do Algarve (366) e do Alentejo (259).

A DGS regista também 27.917 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 18.362 são mulheres e 13.584 são homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.368), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.287) e das pessoas com idades entre os 30 e 39 anos (4.798).

Há ainda 4.523 doentes acima dos 80 anos, 4.178 entre os 20 e os 29 anos, 3.507 entre os 60 e 69 anos e 2.574 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 646 casos de crianças até aos nove anos e 1.065 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 91% dos casos confirmados.