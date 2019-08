Portugal apura-se para os 'quartos' do Mundial sub-19 de andebol

As mais lidas

Portugal, que fechou a fase de grupos com apenas vitórias, já liderava ao intervalo, por 15-12, e manteve-se na frente até final da partida, com destaque para Filipe Morais, que marcou seis golos.

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 apurou-se esta quarta feira os quartos de final do Mundial2019, a decorrer em Skopje, após bater a equipa da casa, a Macedónia do Norte, por 29-25.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok