Portos dos Açores presente na feira Seatrade Cruise Global

Trata-se de um certame que conta com cerca de 70 armadores e operadores do sector e onde participam 11.000 profissionais da área.





De acordo com comunicado, a representação açoriana insere-se no âmbito da “estratégia nacional de presença nos grandes eventos mundiais desta indústria, com a figuração de uma marca própria (‘Cruise Portugal’) e a agregação num stand único, da responsabilidade da Associação dos Portos de Portugal (APP), que este ano conta com unidades de negócio e recursos humanos próprios das administrações portuárias de Leixões, Lisboa, Setúbal, Portimão, Madeira e Açores”.





Na Seatrade Cruise Global, que conta com um total de 700 expositores e 130 países, os Açores promovem os seus “terminais dedicados ao turismo de cruzeiros, as infraestruturas comerciais também com apetência para receber passageiros de cruzeiro e todos os restantes portos passíveis de acolher navios envolvidos em itinerários temáticos, mesmo que operem em fundeadouro”, acrescenta o comunicado.





A marca ‘Cruise Portugal’ pretende reforçar o “posicionamento do nosso país enquanto destino de cruzeiros, em geral e dos seis portos e destinos portugueses, em particular, dando a conhecer a oferta portuária e turística atual de cada um deles”, adianta a Portos dos Açores.





Para 2019, caso as previsões se confirmem, a atividade de cruzeiros nos portos nacionais registará novos recordes, com crescimentos quer ao nível dos passageiros, quer em termos de escalas, tendência para que apontam as previsões, igualmente, nos Açores, com mais de 170.000 passageiros e 152 escalas.