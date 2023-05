Porto Formoso com novo parque de estacionamento

A freguesia de Porto Formoso possui uma nova zona de estacionamento resultante da requalificação de um espaço junto a uma ribeira, cuja moradia ali existente estava em ruínas.

Segundo nota da autarquia, o parque de estacionamento do Coucinho passou a oferecer aos residentes da zona nascente da freguesia, assim como aos visitantes, nove lugares de estacionamento e uma zona agradável para se usufruir do fontenário ali existente, que foi deslocado da entrada do terreno para a lateral, conferindo melhor usabilidade da área.

Foi também recolocada a iluminação pública e construído um muro de proteção, em pedra seca, junto à ribeira que ali corre, rematado pela colocação de banco de jardim e ainda floreiras. O município realça ainda a importância da solução encontrada para as águas pluviais que provinham de um terreno agrícola anexo ao espaço com a construção de uma caixa de retenção e reencaminhamento dessas águas para a ribeira, conferindo maior segurança e conforto aos moradores.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, presidiu à inauguração, na terça-feira, do novo espaço de estacionamento, afirmando na ocasião, segunda a mesma nota, que “este novo espaço segue o direcionamento que esta Câmara Municipal tem efetivado no sentido de requalificar espaços abandonados, transformando-os em infraestruturas úteis à comunidade”.

Acompanhado pelo vice-presidente, Carlos Anselmo, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Porto Formoso, Rúben Adriano, assim como da Junta de São Brás, Gaudêncio salientou que “no caso em apreço, esta obra resulta de um investimento de baixo montante efetuado por administração direta, mas de enorme importância para a população”.