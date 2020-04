Pordata lança nova área para analisar impacto da pandemia

"Desde que foi decretado o primeiro estado de emergência em Portugal, em 18 de março, os indicadores económicos e sociais do país estão a sofrer mudanças muito rápidas. Neste contexto, a necessidade de informação o mais atualizada possível nunca foi tão sentida", destacou em comunicado a Pordata.

A entidade assinalou a sua experiência de 10 anos na disponibilização de dados estatísticos anuais, num portal único, sobre as mais diversas áreas da sociedade e provenientes de múltiplas entidades de natureza oficial, para o lançamento do novo projeto.

"Algumas das entidades produtoras de informação estatística, designadamente, o INE, o Banco de Portugal e o IEFP, divulgam dados de importância crucial para a monitorização dos efeitos da crise pandémica com uma frequência trimestral, mensal, ou até mais curta", indica a Pordata, adiantando que na nova área irá divulgar dados a partir de março à medida que vão sendo disponibilizados pelas fontes oficiais.

O objetivo é "facilitar o acesso à informação estatística", sublinhou a Pordata, referindo que a nova área do portal vai permitir, sempre que possível, "uma comparação dos indicadores com outros períodos temporais e com os restantes países da União Europeia".

A Pordata, que colabora com cerca de 60 organismos oficiais responsáveis pela produção de dados, pretende que este portal contribua "ativamente para a disponibilização de informação útil à sociedade, a um ritmo que dê resposta às necessidades atuais".