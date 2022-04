População de Água de Pau testada em massa

A testagem irá decorrer nos dias 5, 6 e 7 de julho, entre as 15h30 e as 19h30, no Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral (rua da Ribeira s/n), estando previstas serem testadas 2500 pessoas com mais de 6 anos de idade. Para assegurar esta operação estarão envolvidos cerca de 35 profissionais, acrescenta nota da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel.



Nesta nota é explicado que, utentes inoculados apenas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 deverão fazer o teste de despiste, enquanto os utentes com o esquema vacinal completo (1ª e 2ª dose) não necessitam de fazer o teste de despiste.



Para assegurar uma deslocação organizada da população ao “centro de colheitas” a população deverá seguir o seguinte planeamento:

Dia 5 segunda-feira

Rua da Trindade, rua do Mercado, travessa da Carreira, rua da Ribeira, largo do Santiago, travessa do Santiago, caminho do Moinho da Vila, rua do Cura, beco do Saco, rua do Boqueirão, Barreirinhos, rua Nova, rua da Natividade, rua do Outeiro, rua dos Coelhos, rua da Arrochela, travessa da Arrochela, travessa da Natividade, rua Padre João Botelho Mota, rua de S. Pedro, beco do Rosário, rua Maria dos Anjos Amaral e rua do Emigrante;



Dia 6 terça-feira

Rua Prof. João Ferreira da Silva, rua Padre. Mestre João José d’Amaral, rua do Valverde de Baixo, caminho do Mato e Casinhas, rua Valverde de Cima, travessa do Valverde de Cima, travessa do Valverde de Baixo, rua da Canadinha, rua da Igreja, rua do Paul, travessa do Paul, beco do Paul, rua do Passal, Grota dos Cães, rua Padre João Moniz de Melo, rua Manuel Egídio Medeiros, rua da Vila Nova, rua do Ginjal, rua Caminho Velho, rua da Portela, Beco da Igreja e zona da Caloura (incluindo rua do Jubileu, rua do Cerco, Canada da Galera, Canada do Castelo, Caminho do Porto, Cinzeiro e Baixa d’Areia);



Dia 7 quarta-feira

Estrada Regional nº 1 – 1ª (entre termo e a rua de S. Pedro), caminho das Caninas, rua do Foral Novo, canada do Foral Novo, rua dos Moinhos, rua dos Barrancos, rua da Ribeira Seca, rua Manuel Augusto Amaral, Praça da República, rua dos Ferreiros, rua do Pico de Baixo e rua do Pico de Cima.

Apelamos à adesão da população da vila de Água de Pau.