Ponte-cais das Lajes das Flores pronta até final de novembro, diz Governo Regional

Em declarações à agência Lusa, o responsável pela pasta dos Transportes, Turismo e Energia, salientou que a obra da ponte-cais do porto das Lajes, que foi totalmente destruído após a passagem do Lorenzo em outubro de 2019, está “bastante adiantada”.

“Queremos ter a ponte-cais concluída o mais tardar no final de novembro, de maneira a ter algumas alternativas na atracagem do navio que abastece as Flores”, salientou.

Para o governante, aquela é a obra que exige uma “maior aceleração”, uma vez que os trabalhos só podem decorrer “nos meses que não são de inverno”.

O secretário regional referiu que “mais de metade da obra” já foi executada e disse ser “importante” criar condições para que os navios possam atracar na infraestrutura.

“Se não estiver concluída [em novembro], pelo menos haverá condições para permitir a atracagem de navios. Depois haverá algumas questões, minudências, que poderão ser acrescentadas a posteriori, mas o nosso objetivo é que no final novembro já possam aportar navios na ponte-cais”, afirmou Mota Borges.

Quanto à reconstrução do molhe do porto das Lajes das Flores, o secretário referiu que o “projeto está em reapreciação”, uma vez que o valor apresentado anteriormente, “superior a 150 milhões de euros”, é “muito elevado”.

“Não vamos embarcar numa obra que não possamos pagar”, assinalou.

Ainda no âmbito de obras realizadas na sequência do Lorenzo, o governante afirmou que a requalificação do porto de Santa Cruz das Flores “está praticamente concluída” e que a intervenção no Porto de Pipas, na Terceira, já está “mais de metade executada”.

Quanto ao porto das Lajes do Pico, o secretário regional afirmou que estão a ser construídas em estaleiro “peças de reforço do molhe”.

Em abril de 2021, o governo açoriano anunciou a transferência de mais de 13 milhões de euros para a empresa pública Portos dos Açores para "cobrir os custos da obra" naquele porto da ilha do Pico.

Mota Borges recordou ainda que o Conselho do Governo Regional autorizou em setembro a transferência de 22,1 milhões de euros para a Portos dos Açores para obras no porto comercial de Vila do Porto, em Santa Maria.

O governante disse ainda que está previsto o lançamento de uma “grande obra” para a requalificação do molhe do porto de Ponta Delgada, que vai representar um investimento superior a 20 milhões de euros.

“São obras que vão ter efeitos de execução prática ou no final deste ano ou no início do próximo. São duas obras muito importantes que decorrem da destruição feita pelo furacão Lorenzo”, afirmou, referindo-se às intervenções em Vila de Porto e Ponta Delgada.

O furacão Lorenzo passou pelos Açores na madrugada de 01 para 02 de outubro de 2019, provocando 255 ocorrências, que obrigaram ao realojamento de 53 pessoas e somam um prejuízo de 330 milhões de euros.

Grande parte dos danos foram causados em infraestruturas portuárias em toda a região, que ascendem aos 250 milhões de euros de prejuízo.