Ponta Delgada no Top 25 dos municípios portugueses para visitar, viver e fazer negócios

O concelho de Ponta Delgada mantém-se, pelo segundo ano consecutivo, no Top 25 dos 308 municípios portugueses para visitar, viver e fazer negócios, de acordo com o estudo da Bloom Consulting “Portugal City Brand Ranking@” 2019.

De acordo com nota de imprensa Ponta Delgada reafirmou-se no pódio, mantendo-se em 24.º lugar no Top 25 Nacional segundo o estudo da Bloom Consulting “Portugal City Brand Ranking@” 2019. Em termos de categorias, está em 14.º no visitar, tendo subido uma posição face ao ano passado, em 29.º para viver e em 50.º para fazer negócios.



Em termos regionais, o município presidido por José Manuel Bolieiro volta a dominar todas as dimensões no Ranking: é o melhor para viver, visitar e fazer negócios.

Registou uma subida nas pesquisas em todas as dimensões. Tópicos turísticos como “Caminhadas” (+80%) e “Viagens Curtas” (+43%) mostram que existe um aumento de atratividade e de reputação do Município de Ponta Delgada para turistas nacionais e internacionais.



Criada em 2013, a Bloom Consulting é uma consultora especializada em "Country" e "City" branding, analisando e desenvolvendo estratégias, análises e ferramentas de medição para destinos por todo o mundo.