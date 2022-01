Ponta Delgada ganha recurso em processo da Azores Parque

O Santander apresentou um processo no Juízo Local Cível do Tribunal de Ponta Delgada para julgar um pedido de anulação do negócio da venda da sociedade Azores Parque, mas a Câmara Municipal de Ponta Delgada acabou por ganhar um recurso deste processo no Tribunal da Relação de Lisboa.