Ponta Delgada e Lagoa acolhem XXV Edição do Torneio Centenário de voleibol

De acordo com nota, as equipas participantes são: Clube ANA, Clube Kairos, Lusófona Voleibol, Seleção Açores, Seleção do Minho (representantes das associações de voleibol de Braga e Viana do Castelo), Seleção da Associação de Voleibol do Porto, Seleção de São Jorge e Volei Clube São Miguel.





Para além da vertente competitiva proporcionada às equipas nesta fase da época desportiva, o Torneio Centenário distingue-se pela partilha de “conhecimentos entre atletas, treinadores e dirigentes, de todo o país e sobretudo pelos eventos sociais e turísticos organizados em Ponta Delgada e Lagoa”.





Os jogos vão desenrolar-se nos dias 15, 17 e 18 de abril no pavilhão do Complexo Desportivo de Água de Pau, na Lagoa e no dia 16 de abril no pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras em Ponta Delgada, entre as 9h30 e as 11h30 e das 17 horas às 18 horas.