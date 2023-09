Ponta Delgada avança com plano para envelhecimento ativo

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro do Nascimento Cabral, “trata-se de um instrumento de planeamento dirigido à população sénior e idosa, onde é vertida a estratégia de intervenção a desenvolver numa lógica de promoção de uma cidadania plena e de uma sociedade inclusiva que se preocupa com a qualidade de vida e bem-estar dos seus seniores”.

Pedro Nascimento Cabral falava na reunião ordinária do Conselho Municipal de Coesão e Desenvolvimento Social, que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O autarca, citado em nota de imprensa, disse que o documento “condensa a visão estratégica e o compromisso desta autarquia para com a promoção de uma seniorização ativa no concelho”.

O plano contempla 50 medidas, sendo 13 direcionadas para a área das saúde e bem-estar, 17 para a participação cívica, seis para a aprendizagem ao longo da vida e 14 na área da segurança, mobilidade e conforto.