Ponta Delgada apresenta queixa-crime contra Santander

Queixa-crime deve-se às afirmações do banco nos processos movidos contra a Câmara de Ponta Delgada devido à venda do Azores Parque acrescenta o jornal.

"Açores são “oportunidade de ouro” para Portugal sair da crise", "Três novos casos de Covid-19 vindos do continente", "Festa do Espírito Santo com pensões para IPSS", "PSD pede 10 ME de compensação pelo corte de verbas no POSEI, "PSP nega possibilidade de fechar esquadras das Furnas e Maia" e "Santa Clara sofre terceira derrota consecutiva" são os outros títulos desta Primeira Página.