Ponta Delgada apoiou cerca de 150 famílias através de 603 vales sociais

Numa nota enviada às redações, a maior autarquia açoriana adianta que o projeto Vales de Apoio Social para Famílias Carenciadas, uma das medidas criadas pelo município para "combater as graves dificuldades socioeconómicas que surgiram no âmbito da covid-19", apoiou um total de 147 famílias.

Os 603 vales sociais atribuídos somam 12.060 euros.

Segundo a autarquia, presidida por Maria José Duarte, a medida excecional visou "colmatar, no imediato, uma necessidade básica, resultante de situações de desemprego ou ausência prolongada ao trabalho, o que provocou a redução dos rendimentos dos agregados familiares".

Também devido à pandemia, a autarquia disponibilizou a cerca de uma centena de idosos isolados "apoio regular" e "cedeu 77 camas articuladas, 37 cadeiras de rodas, seis andarilhos e três canadianas".

Foram entregues 73 computadores a alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Ponta Delgada, com Internet de banda larga incluída, "a título de empréstimo”.

Os estudantes foram identificados pelas cinco escola básicas integradas do concelho.

Já o projeto de inclusão social Casa Manaias, que apoia pessoas em situação de sem-abrigo ou de vulnerabilidade social do centro histórico de Ponta Delgada, distribuiu "um total de 757 refeições em março, 2.508 refeições em abril e 1.885 refeições em maio" e reforçou o apoio a cuidados de higiene pessoal e medicação.

Quanto ao Projeto “Zero Desperdício”, que conta com a Associação de Seniores de São Miguel como entidade recetora dos alimentos doados e a Câmara Municipal como entidade responsável pela supervisão do projeto, o grupo de 98 voluntários "tornou possível que 13 agregados carenciados, compostos na sua totalidade por 48 pessoas, fossem apoiados diariamente com refeições".

Foi também disponibilizada uma linha de apoio psicológico para ajudar a população a lidar com a pandemia e foram realizados, "entre março a maio, 84 contactos de acompanhamento psicológico e 16 de apoio social de forma não presencial (telefone, skype, whatsapp)".