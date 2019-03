Ponta Delgada acolhe encontro nacional da Federação Portuguesa das Associações, Centros e Clubes da UNESCO

Desta forma, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, está a promover uma sessão de boas-vindas, amanhã, sexta-feira, às 14h30, no salão nobre dos Paços do Concelho.

Estão previstas duas exposições de caracterização do concelho e a intervenção do presidente do município, José Manuel Bolieiro, diz nota.

Neste dia, está também prevista uma reunião da Federação Portuguesa das Associações Centros e Clubes da UNESCO e uma visita ao Clube UNESCO CRESAÇOR.

No sábad de manhã, terá lugar a Tour UNESCO às Sete Cidades, Ferraria e Mosteiros e uma visita ao Centro UNESCO Candelária- Sentidos Plurais. No período da tarde, a comitiva visitará o Centro UNESCO Norte Crescente.

Este encontro nacional da Federação Portuguesa das Associações, Centros e Clubes da UNESCO conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.