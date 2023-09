Ponta Delgada abre candidaturas de apoio ao desporto e atividade física

Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal, estes incentivos são concedidos ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto e à Atividade Física e Recreativa e o apoio municipal "abrange desde a concessão de comparticipação financeira, ao apoio logístico, material ou espacial (apoio não financeiro) e ainda a isenção ou redução de taxas e tarifas em casos devidamente analisados e justificados".

Este processo de candidatura está dependente do preenchimento do respetivo formulário que varia consoante o apoio pretendido e pode ser encontrado no portal da autarquia, no separador - Regulamentos, códigos e formulários / formulários / desporto ou descarregado a partir do seguinte endereço: https://bit.ly/apoiodesporto.