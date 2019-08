Polícia Marítima resgata de águas gregas 82 pessoas, incluindo 32 crianças

As mais lidas

Um segundo bote, com outros 41 migrantes, incluindo 19 crianças e 10 mulheres, foi intercetado por uma embarcação da guarda costeira grega, uma vez que se encontrava fora da área de intervenção da Polícia Marítima portuguesa, que, no entanto, colaborou na operação de resgate.

A embarcação "Tubarão", da Polícia Marítima, em missão na ilha grega de Lesbos, intercetou um primeiro bote, com 41 migrantes, dos quais 13 crianças e 13 mulheres, que foram transportados para o porto de Skala Skamineas, onde foram entregues às autoridades gregas.

