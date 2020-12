PM britânico Boris Johnson aceita convite para visitar India em janeiro

Boris Johnson aceitou o convite do homólogo indiano, Narendra Modi, para assistir às celebrações do Dia da República, a 26 de janeiro em Nova Deli, honra dada apenas a outro líder britânico, John Major, em 1993, desde a independência em 1947 da Índia, antiga colónia britânica.

Além do interesse numa cooperação bilateral aprofundada em áreas como o comércio, investimento, saúde e ambiente, o chefe do Executivo britânico quer demonstrar o "empenho em intensificar o envolvimento do Reino Unido com a região do Indo-Pacífico”, disse o seu gabinete num comunicado.

Em retribuição, Boris Johnson convidou a Índia para participar da cimeira do G7 como um dos três países convidados, ao lado da Coreia do Sul e da Austrália.

O Reino Unido vai ser anfitrião da cimeira de líderes em 2021 durante a presidência do G7, o grupo dos sete países mais industrializados, que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, bem como representantes da União Europeia.

O volume de comércio e investimento entre os dois países está avaliado em 24 mil milhões de libras (26,4 mil milhões de euros), sustentando cerca de 500 mil empregos.

O anúncio da deslocação do chefe do governo britânico coincidiu com o início de uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, à Índia, onde se reuniu hoje com o homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

Além das relações económicas, discutiram política externa e questões de segurança, nomeadamente a situação no Afeganistão, a evolução da região Indo-Pacífico e os desenvolvimentos no Oriente Médio.

"Estamos empenhados em construir uma parceria mais forte nas áreas da defesa e segurança com a Índia que nos vai ajudar a lidar com questões comuns relacionadas ao terrorismo e segurança marítima”, vincou Raab.

A visita de três dias de Raab à Índia ocorre num momento em que o Reino Unido procura desenvolver o comércio com as principais economias mundiais, em paralelo com as negociações complexas com a União Europeia para chegar a um acordo pós-Brexit.

Durante a visita, Raab também vai encontrar-se com o primeiro-ministro Modi e o ministro do Ambiente da Índia, Prakash Javadekar, com este na qualidade de país organizador da Cimeira COP26 em Glasgow em 2021, onde se vão discutir estratégias para combater as alterações climáticas.