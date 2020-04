PM Boris Johnson “é um lutador” e vai recuperar em breve

"Estou confiante de que ele vai recuperar. Porque se há uma coisa que eu sei sobre este primeiro ministro, é que ele é um lutador. E ele vai estar de volta ao comando, liderando-nos nesta crise dentro de pouco tempo”, disse durante a conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia covid-19 no Reino Unido.

Boris Johnson, contagiado pelo novo coronavírus e que estava em isolamento em casa há varias dias, foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos no hospital St. Thomas, em Londres, na segunda-feira à noite, depois que um agravamento do estado de saúde.

Raab foi designado para substituí-lo na ausência do primeiro-ministro, o que fez esta manhã ao conduzir uma reunião do grupo de ministros envolvidos no combate à crise, e depois à tarde numa atualização com outros membros do governo.

O chefe da diplomacia mostrou-se determinado em cumprir as instruções de Boris Johnson e garantiu que as decisões serão tornadas coletivamente até que o primeiro-ministro regresse, cujo agravamento dos sintomas foi inesperado.

“Foi um choque para todos nós. Ele não é apenas o nosso primeiro-ministro. Para todos no Governo, ele não é apenas o nosso chefe, ele é um colega e é nosso amigo”, vincou.

Na atualização sobre o estado de saúde, o ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou que Boris Johnson recebeu tratamento com oxigénio, mas que respira sem equipamento auxiliar, e que não necessitou de ventilador ou de outro tipo apoio respiratório.

“Continua animado e, de acordo com a prática médica habitual, o seu progresso continua a ser acompanhado de perto nos cuidados intensivos. Daremos mais atualizações quando existirem desenvolvimentos significativos”, acrescentou.

Boris Johnson foi diagnosticado a 27 de março com a covid-19 após apresentar “sintomas ligeiros”, mantendo-se a trabalhar em isolamento na residência oficial de Downing Street, com reuniões por videoconferência.

No domingo foi comunicada a sua hospitalização "por precaução” para fazer testes por continuar com “sintomas persistentes ao fim de 10 dias”.

Várias figuras públicas e dirigentes internacionais desejaram melhoras ao primeiro-ministro britânico, incluindo o homólogo português, António Costa, que enviou hoje votos de "rápida e total recuperação”.

A rainha Isabel II, enviou uma mensagem à namorada do primeiro-ministro, Carrie Symonds, e à restante família Johnson, dizendo que "eles estavam nos seus pensamentos e que ela desejava ao primeiro-ministro uma recuperação completa e rápida”.

Segundo o porta-voz de Boris Johnson, o substituto à frente do governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, não fará, contudo, a habitual audiência semanal com a monarca.

O neto, príncipe William, também desejou ao primeiro-ministro uma "rápida recuperação neste momento difícil”, tal como o antecessor, David Cameron.

"Ele é uma pessoa muito tenaz, muito resistente e em muito boa forma, com um tremendo gosto pela vida. Fica bem rapidamente Boris, todos nós queremos-te em segurança, bem e de regresso”, disse Cameron.

O Reino Unido registou até agora 6.159 mortes, mais 786 mortes do que na véspera, e o número de pessoas infetadas aumentou 3.634 para 55.242 casos positivos.