Plataforma 'online' dos Açores deu resposta a 4.736 solicitações em três dias

Numa nota de imprensa disponibilizada na página da Internet, o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) esclarece que o número de atendimentos diz respeito ao período entre sexta-feira, altura em que o serviço “entrou em funcionamento” e as 15h00 de hoje.

“Foram submetidos 1.977 pedidos de declaração de isolamento profilático e comunicados 2.759 resultados de autotestes”, acrescenta.

Citado no comunicado, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, considera que a plataforma se tem vindo a revelar “um precioso auxiliar no contacto com a população, permitindo a agilização de procedimentos”.

“Por outro lado, está a contribuir, como desejávamos, para libertar a linha de saúde para o atendimento das questões médicas, o que verdadeiramente importa”, frisa.

As funcionalidades da Apoio Covid – Serviços Online (azores.gov.pt) estão disponíveis para os casos positivos comunicados a partir do dia 01 de janeiro, inclusive, acrescenta a nota de imprensa do Governo.

O executivo apresentou na sexta-feira um serviço online que permite registar o resultado dos autotestes à Covid-19 e solicitar a declaração de isolamento profilático, de forma a “facilitar a vida dos cidadãos e dos profissionais de saúde”.

Clélio Meneses avançou na altura que a linha telefónica de apoio fica destinada apenas aos doentes com sintomas graves e “que efetivamente precisam de uma resposta de um profissional de saúde do outro lado da linha”.

Para “todos os outros” doentes, foi criada “uma nova resposta”, online, acrescentou.

“Não faz sentido alocar recursos para acompanhar doentes assintomáticos”, justificou o governante.

Na plataforma, já online, as pessoas que testaram positivo à Covid-19 podem solicitar uma declaração de isolamento profilático.

“Em desenvolvimento” está a opção de os “contactos próximos” dos casos positivos requererem a mesma declaração, sendo que, nessas situações, o pedido vai ter de ser “validado pela autoridade de saúde concelhia”, adiantou Berto Cabral.

O serviço online permite registar o resultado do autoteste, uma possibilidade que vai “aliviar” o número de chamadas para a linha telefónica de apoio à Covid-19.

A Linha de Saúde Açores (LSA) atendeu quase 10 mil chamadas nos primeiros 20 dias deste ano, o que representa um aumento médio de 300 chamadas diárias, revelou na sexta-feira a Proteção Civil regional.

De acordo com aquela entidade, o máximo de chamadas atendidas num só dia, desde o início de janeiro, foi de 783.