Plantel do Sp. Ideal recebe donativos na quarentena

Uma onda de solidariedade emergiu na cidade da Ribeira Grande em apoio direto ao plantel do Sporting Ideal que, desde a passada sexta-feira, cumpre um período de quarentena depois de ter sido detetado um caso de Covid-19 no seio do grupo.



Os donativos, nomeadamente géneros alimentícios, estão a chegar em grande número à sede social do clube, permitindo satisfazer as necessidades mais básicas dos atletas que não podem sair daquele espaço enquanto durar a quarentena.



A iniciativa partiu da Associação de Veteranos do Sporting Clube Ideal e, para além de comida, estão a ser recolhidos diversos equipamentos de manutenção física (passadeiras, bicicletas estáticas e aparelhos de Step), para que os jogadores possam cuidar da sua forma física durante este tempo de confinamento.



“O momento atípico e mais difícil que o clube atravessa fez crescer uma corrente de solidariedade que nos reconforta e dá ânimo e alento para continuarmos a nossa missão em favor do desporto e da ocupação sadia dos nossos jovens”, revela com satisfação a direção do clube, através de um comunicado divulgado na sua página oficial na rede social Facebook.



Entretanto, o clube revelou ontem que “a situação que o plantel sénior vive, derivado à SARS-CoV-2, se mantém inalterada”, pelo que “o clube continua a ter um único positivo registado, que se mantém assintomático e bem de saúde”, revela o boletim de saúde diário que o Sporting Ideal tem estado a emitir.

Tal como já vem sendo reiterado pela direção dos ‘leões’ da cidade da Ribeira Grande, “todo o restante grupo de trabalho mantém-se em quarentena profilática, conforme diretrizes da Direção Regional de Saúde”.