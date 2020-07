Plantel do Santa Clara apto para defrontar o Sporting

Em comunicado, o clube açoriano adianta que "os testes de detecção laboratorial ao SARS-CoV-2 ao plantel profissional do Santa Clara, efetuados ontem conforme as recomendações da DGS - 24 horas antes do início da partida - recolheram resultados negativos, na totalidade dos elementos testados (toda a comitiva)", especifica a nota.



Deste modo, todos os elementos do plantel dos encarnados de Ponta Delgada "estão aptos para cumprir com o exercício das suas funções, no jogo de hoje diante do Sporting", partida da 31.ª jornada da I liga.



O encontro, que se vai disputar pelas 18h15 no Estádio de Alvalade, em Lisboa, vai ser dirigido pelo árbitro leiriense António Nobre.