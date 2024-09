Plantel construído para conquistar o título nacional

O presidente do Clube União Sportiva, André Amaral, anunciou que o objetivo da equipa sénior feminina na próxima edição da Liga de basquetebol é a reconquista do título de campeão nacional.



“Temos um plantel que nos dá garantias e vamos tentar vencer novamente a Liga feminina”, afirmou o dirigente do clube em conferência de imprensa realizada na tarde de segunda-feira no Azoris Royal Garden, em Ponta Delgada.



No palmarés do clube contam-se três títulos nacionais conquistados em 2014/2015, 2015/2016 e 2017/2018 e no arranque da 12.ª época consecutiva no principal escalão do basquetebol feminino nacional, o nível de ambição da equipa - que vai competir sob a inscrição de Sportiva Azoris Hotels - nas competições da temporada de 2024/2025 é a mesma das épocas anteriores, como fez questão de vincar o treinador Ricardo Botelho.



“O objetivo passa por conseguirmos atingir os momentos da decisão, ou seja, as finais a quatro ou a dois, para podermos discutir os títulos das quatro provas que vamos participar”, realçou o técnico aos jornalistas, à margem da apresentação da equipa.



O grupo de trabalho apresenta-se totalmente renovado - apenas continuam da última temporada quatro atletas - e, para já, “o plantel está fechado”, garantiu o técnico. Ricardo Botelho considera, todavia, que “estamos um pouco atrasados em relação às equipas do continente porque elas conseguem fazer, durante a pré-época, vários jogos-treino.

Conseguimos fazer quatro nessa taça [Vítor Hugo], fomos melhorando de jogo para jogo e acredito que com a participação em mais um torneio que a equipa vai melhorar ainda mais”, disse Ricardo Botelho, aludindo ao torneio da Sanjoanense, no qual a equipa micaelense vai participar no próximo fim de semana.



Na próxima época o clube vai contar com o patrocínio da Azoris Hotels & Leisure, a parceria mais antiga do clube e que, na próxima temporada, vai contar com várias novidades.



De acordo com Ricardo Botelho, os momentos antes, durante e depois das partidas da equipa no Pavilhão Sidónio Serpa vão contar com momentos de animação e entretenimento, uma proposta que nasceu “de uma conversa da direção do União Sportiva com a Azoris e eles aderiram à nossa ideia com muito bom gosto”, destacou no final o técnico.